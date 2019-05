Cecilia e Ignazio a Verissimo: "Un figlio? È ancora presto..."

La giovanissima coppia composta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, questo pomeriggio sono stati ospiti del salotto pomeridiano di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. La coppia il mese scorso ha festeggiato un anno e mezzo di fidanzamento attraverso un toccante post pubblicato su Instagram per i loro tanti fan che li seguono.

La sorella di Belen nel corso della puntata ha confessato di essere molto gelosa del suo ragazzo, per causa di una sfilata che ha svolto Ignazio e che tra i due c’è stata una litigata. Gelosia, invece che non prova il ciclista perché ha detto: “Io penso che se voglia stare con me sta con me”.

Cecilia e Ignazio hanno poi svelato la verità sui rumors che vorrebbero un figlio da loro oppure persino un matrimonio, ed il primo a spiegarlo è stato proprio Ignazio che ai microfoni di Verissimo ha dichiarato: “io glielo dico sempre, facciamo un figlio, ma lei dice no”. Lei, invece, spiega con il sorriso: “Io ho 29 anni, lui 27 c’è tempo e non mi piace sbagliare ci penso tanto prima di fare una cosa, penso fare un figlio è una scelta seria”. La love-story tra i due come ben sappiamo è nata nel corso del Grande Fratello Vip 2017, infine, entrambi si sono lasciati andare nel corso della puntata dichiarando il loro amore.