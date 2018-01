Cecilia e Ignazio a Verissimo: "Vogliamo avere un bambino"

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continuano a vivere il loro amore. La coppia, nata nella casa del Gf Vip, sta già pensando di allargare la famiglia. " Stiamo bene insieme e ci divertiamo, in futuro non vediamo un matrimonio ma ci piacerebbe avere un bambino" , hanno raccontato i due innamorati a Verissimo. Addirittura Cecilia pensa di fare una tripletta: " Tra 10 anni come minimo mi vedo con tre figli".

Ospite del salotto di Silvia Toffanin, anche il padre di Ignazio, il campione di ciclismo Francesco Moser che ha parlato della relazione tra il figlio e la showgirl. " Speriamo che Ignazio e Cecilia vadano d’accordo. All’inizio pensavo che una volta tornati a casa sarebbe finito tutto, invece, vedo che la cosa va avanti", ha dichiarato papà Moser.