Cecilia e Ignazio fuori controllo in video

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una bellissima coppia e, giorno dopo giorno, convincono anche i più scettici del grande amore che li lega.

I due si sono incontrati nella casa del Grande Fratello Vip. Fra quelle mura si sono conosciuti, voluti bene e avvicinati, fino a che le carezze, i baci, gli abbracci e le coccole che si scambiavano sono diventati molto intimi suscitando l’attenzione del pubblico, ma anche dell’allora fidanzato di Cecilia, Francesco Monte. Questo, però, non ha fermato la coppia che ha continuato a scambiarsi effusioni (e non solo) davanti (e dietro) le telecamere. Ed oggi, la coppia può sicuramente dire di aver fatto la scelta giusta visto che Cecilia e Ignazio si amano ancora come fosse il primo giorno.

Proprio l’altro giorno, inoltre, la coppia ha festeggiato i due anni di fidanzamento. Il segreto della loro storia? La passione, a volte davvero irrefrenabile. Lo dimostra persino l’ultimo video condiviso tra le storie Instagram di Chechu, dove Ignazio non ha resistito alla sensualità prorompente di Cecilia. Infatti, mentre la Rodriguez era intenta a ringraziare i suoi followers, saliti a quota 4 milioni, è arrivato a casa anche Ignazio, che si è avvicinato alla fidanzata e le ha dato una palpatina al seno, nonostante la telecamera.

Niente di volgare, ovviamente. Il gesto ha un’aria decisamente scherzosa, ma tanto è bastato a far decollare la fantasia dei fan della coppia e di chi vorrebbe essere al posto di Ignazio.

