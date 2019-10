Cecilia Rodriguez divina senza make-up

Passare ore e ore davanti allo specchio per realizzare il make-up perfetto per ammaliare chiunque incontriamo. Insomma, chi di noi non ci si rispecchia? Eppure, molte volte ci chiediamo più semplicemente: si può essere belle anche appena sveglie e senza neanche un velo di trucco?

Beh, qualcuna ci riesce. Si tratta di Cecilia Rodriguez, la sorella minore di Belen Rodriguez, che sulla scia delle ultime tendenze, secondo le quali sempre più Vip si stanno mostrano al naturale, ha postato su Instagram una foto in cui appare senza make-up e filtri. Insomma, proprio come mamma l’ha fatta!

“È andato tutto bene! Nel frattempo, noi ci amiamo da morire, che penso che per guarire sia un bel modo!” , questa la didascalia che accompagna la foto pubblicata da Cecilia Rodriguez sul proprio profilo Instagram, lanciando un messaggio d’amore alla sua cagnolina Aspirina, detta Aspi. Capelli spettinati, raccolti in una coda bassa. Occhi socchiusi e posa rilassata, tipica di chi sta davvero tirando un sospiro di sollievo da tutte le preoccupazioni giornaliere che ci affliggono.

Lo scatto raccoglie like, commenti e cuoricini a non finire. Non si contano, infatti, i messaggi di supporto per Chechu e il suo cagnolino. Molti altri, invece, si concentrano sulla disarmante bellezza acqua e sapone di Cecilia. “Sei stupenda nella tua dolcezza e semplicità” , “Cosa non darei per assomigliarti anche solo un po'!” , “Magnifica” e “Solo io giro in condizioni orrende in casa?!? Tanto di cappello per Cecilia!” .

Infine, qualche ometto invidioso sottolinea: “Che fortunato che sei, Ignazio Moser!”.

