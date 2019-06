Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser casalinghi piacciono al web: "Siete uno spasso"

Non smettono di stupire Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che, ingaggiati per sponsorizzare una scopa, hanno interpretato perfettamente il ruolo di casalinghi.

Chiamati ad interpretare se stessi, i due fidanzati, che da quando si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip non si sono più separati, hanno dato vita ad un siparietto molto divertente. Seduti sul divano, Cecilia ed Ignazio hanno affrontato l’imprevisto: l’arrivo non programmato degli amici di lui a una casa da mettere in ordine in pochissimo tempo. Imbracciata la loro scopa Swiffer, la Rodiguez e Moser si sono messi all’opera e tra balletti, baci, pulizie di casa e sorrisi, sono riusciti a mettere in ordine il loro appartamento e ad accogliere gli amici per cena.

Il video è stato postato da Cecilia sul suo profilo Instagram e in pochissime ore ha fatto il pieno di like. La coppia ha sorpreso positivamente il web per le doti interpretative sfoggiate nella clip e in tanti si sono complimentati con loro per l’ironia e la spensieratezza che li caratterizzano in ogni occasione. “Siete uno spasso, c'è talmente tanta complicità e sintonia tra di voi, che anche questa scenetta risulta del tutto naturale”, “Che attori... vi scritturo per la nuova edizione di Casa Vianello”, “Siete i Sandra e Raimondo del terzo millennio. Simpaticissimi, ironici, divertenti, allegri. Pretendo una sit-com su di voi a reti unificate”, “Vedervi lavorare assieme con l'amore che vi unisce è bellissimo! Avete gli occhi che parlano da soli, siete stati fortunati a trovarvi perché vi completate a vicenda!”, si legge tra i commenti al video social che ha raggiunto già quasi 700mila like.