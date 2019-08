Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di nuovo nudi allo specchio

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno dimostrato in più di un'occasione di essere una coppia molto affiatata e in perfetta armonia con i loro corpi. Dopo la gaffe del gioco erotico condiviso per errore dal ragazzo nelle sue storie Instagram e lo scatto nudi in bagno, i due hanno più volte affrontato il tema della loro sessualità vissuta liberamente e senza preconcetti.

Sono belli e sono giovani, Cecilia e Ignazio hanno già dato dimostrazione in più di un'occasione di essere in perfetta armonia tra loro e hanno ribadito il concetto con un altro scatto condiviso sul profilo della sorella di Belen. Indossano entrambi solamente gli slip, lui bianchi e lei neri, e mettono in evidenza un corpo scolpito. È Cecilia Rodriguez a scattare il selfie, mentre con il braccio sinistro si copre i seni. È una foto allo specchio e i due ragazzi sembrano perfettamente a loro agio in questa posa, che nonostante i nudi non ha nulla di volgare. È una scena comune a tantissime coppie, un momento di vita quotidiano che chi vive insieme alla persona che ama sa essere la normalità.