Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, scatto hot di coppia

La storia d'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser prosegue a gonfie vele e la coppia non manca di condividere momenti di romanticismo e di divertimento sui social. Sia Ignazio che Cecilia sono molto seguiti fin dalla loro uscita dalla seconda edizione del Grande Fratello Vip, il programma che li ha fatti conoscere e innamorare.

Qualche settimana fa la coppia aveva dato scandalo sui social a causa di una svista da parte di Ignazio Moser. Il figlio dell'ex campione di ciclismo, mentre riprendeva una storia per Instagram, non si è accorto di aver inquadrato un sex toy poggiato su un tavolino. Il clamore mediatico suscitato è stato tanto ma in una recente intervista Ignazio ha minimizzato l'accaduto. A poche settimane di distanza, i due hanno voluto creare un nuovo “caso” e si sono fotografati nudi in versione molto hot davanti allo specchio. La situazione è quella comune a molte coppie: Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono immortalati impegnati a prepararsi per uscire. Mentre lui si lava i denti a torso nudo, lei si trucca in slip senza reggiseno, pronta per infilarsi l'abito per la serata. La coppia si trova attualmente in Calabria dove, tra una tintarella e un'altra, i due alla sera lavorano, ospiti dei locali più cool della costa.

Nel selfie scattato dal suo fidanzato, Cecilia si copre i seni con le braccia e gli occhi con una palette di trucchi, mentre Ignazio Moser sorride sornione con una buffa smorfia. In pochi credevano nella loro storia quando è iniziata, molti pensavano si trattasse di una passione passeggera, altri non credevano nemmeno a quello. Eppure, dopo quasi due anni, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez appaiono più uniti e complici che mai. Voci di corridoio parlano di nozze e periodicamente si mormora che la sorella di Belen possa essere incinta, ma finora i due hanno sempre smentito.