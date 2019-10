Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto in tv: "Condurremo insieme"

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno seguendo le orme di Belen e Stefano. La coppia, nata due anni fa nella casa del Grande Fratello Vip, sta per lanciarsi in un nuovo progetto televisivo. Proprio come sua sorella Belen, anche la piccola di casa Rodriguez esordirà, nei prossimi mesi, alla conduzione di un programma. Al suo fianco ci sarà il fidanzato Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez e il compagno lo hanno svelato nel corso di un'intervista alla rivista Novella2000, che a loro ha dedicato un servizio esclusivo. La coppia ha parlato della forte intesa sessuale scattata sin dal loro primo incontro e dell'amore, forte, che nutrono l'uno per l'altro da ormai due anni. Tra una chiacchiera e l'altra, la bella argentina ha poi dichiarato che insieme esordiranno presto in televisione. Per loro, infatti, c'è in ballo un nuovo progetto lavorativo: " Molto probabilmente ci affideranno un programma tv insieme e non vediamo l’ora di poter realizzare questo progetto. Più di questo non possiamo rivelare. Seguiteci e lo saprete presto ".

Sul programma, però, le bocche di Cecilia e Ignazio sono cucite. Impossibile sapere qualcosa di più su format, canale e data di messa in onda. La coppia ha voluto mantenere top secret il progetto, ma l'esordio sul piccolo schermo non dovrebbe essere lontano. Proprio come Belen e Stefano De Martino, che insieme hanno presentato il Festival di Castrocaro e la Notte della Taranta, anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avranno la loro opportunità in televisione dopo il GFVip. Questa potrebbe essere la chiave di svolta, soprattutto per la carriera della giovane modella argentina. Qualche mese fa lei stessa si era lamentata di non riuscire a conquistare un suo spazio sul piccolo schermo. Oggi qualcosa sembra esser cambiato.