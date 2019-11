Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pronti per un nuovo reality

Sono la coppia social del momento. Si amano alla follia e non possono fare a meno l’uno dell’altro. Stiamo parlando di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Lei è la sorella della celeberrima Belen Rodriguez, lui è un ex ciclista, ora modello e influencer. Lanciati nel firmamento delle star dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, ora dopo un periodo di assenza dai grandi salotti della tv, Cecilia e Ignazio hanno in programma un ritorno ma in grande stile.

Si tratta di un progetto che, questa volta, non li vedrà come concorrenti ma bensì come conduttori. I rumor sono serpeggiati da diverso tempo, soprattutto quando la Rodriguez e Moser, sono stati intercettati da Novella 2000 a "Nozze in Fiera" a San Marco Evangelista, vicino Caserta. In quel contesto la coppia ha cominciato a parlare di un futuro ingaggio in tv senza specificare e senza scendere nei dettagli. Avevano però affermato che "con buona probabilità ci affideranno un programma tv. Ad oggi non possiamo svelare ancora nulla".

Qualche settimana dopo quella piccola rivelazione, finalmente arriva la conferma ufficiale. Attraverso la condivisione di un tweet sul profilo ufficiale di MTV Italia, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser escono allo scoperto: i due saranno i conduttori del reality Ex On The Beach. "Non riusciamo a mantenere il segreto – si legge dal post – . Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser condurranno la nuova edizione di Ex On The bech. Vi avevamo detto che la notizia era una vera bomba".

Il reality show, che italianizza un format di grande successo negli Stati Uniti, vede come protagonisti otto ragazzi e otto ragazze single. Trascorreranno un soggiorno in una villa lussuosa, ma tutto sarà rovinato dall’arrivo dei rispettivi ex che romperanno alcuni equilibri e gettando i correnti nel caos più totale. Lo scopo del reality è vedere se, in quella casa, nasceranno nuovi amori o se i concorrenti, alla fine, torneranno con i propri ex. La prima puntata dello show è prevista per il gennaio del 2020.

Per i due presentatori non sarà facile trovarsi dal lato opposto della barricata, ma sicuramente riusciranno a trovare anche loro il giusto equilibrio. Innamorati cronici, Cecilia e Ignazio, per il momento decidono di vivere il loro amore con serenità e senza nessuna fretta. Il matrimonio e i figli sono ancora un desiderio lontano. La carriera viene prima di tutto.