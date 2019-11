Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser su ​MTV: condurranno "Ex on the Beach Italia"

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser condurranno la nuova edizione di "Ex on the Beach Italia", il sexy reality sugli ex fidanzati in onda su MTV. La coppia più chiacchierata d'Italia è stata scelta da MTV Italia per condurre il dating show, dove otto single molto attraenti vengono catapultati in una spiaggia paradisiaca, convinti di godersi una vacanza di lusso ma che dovranno invece fare i conti con il passato e i loro scomodi ex.

La prima edizione della versione italiana del reality, che negli Stati Uniti e in Gran Bretagna ha fatto impennare gli ascolti della rete, era stata presentata da Elettra Lamborghini. Nella nuova stagione saranno invece Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a condurre i protagonisti nel viaggio dei sentimenti che si annuncia già hot. " Sì, il programma più piccante della tv meritava una coppia di conduttori altrettanto hot e chi meglio della power couple più chiacchierata d'Italia? ", si legge sul sito di MTV. Cecilia e Ignazio faranno conoscere i concorrenti al pubblico raccontando le loro storie, commentando cosa succede in spiaggia e svelando retroscena indiscreti sulle relazioni che si instaureranno durante il programma.

La notizia, arrivata come una bomba, era già nell'aria. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, pochi giorni fa, avevano lasciato trapelare che qualcosa si stava muovendo. Presto il pubblico li avrebbe potuti apprezzare alla conduzione di un programma tutto loro. E così è stato. La coppia è stata ospite di MTV Spagna agli EMA 2019, che si sono svolti pochi giorni fa a Siviglia. Insieme hanno documentato con video e foto social l'incredibile esperienza vissuta alle premiazioni degli Awards europei. Giusto per prendere confidenza con il pubblico di MTV e arrivare carichi e preparati al programma. Le registrazioni delle puntate di "Ex on the beach" partiranno a breve, ma per vederle si dovrà attendere fino al 2020. MTV trasmetterà le puntate a partire da gennaio su Sky e in streaming.

Intanto la coppia, in attesa di cominciare l'avventura televisiva, si sta concedendo una piccola vacanza in Marocco. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono volati a Marrakech per festeggiare i due anni di fidanzamento, dopo il colpo di fulmine scoppiato nella casa del Grande Fratello Vip.