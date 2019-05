Cecilia Rodriguez esagerata su Instagram: lato B da urlo

Insieme alla sorella, Cecilia Rodríguez è sempre al centro dell’attenzione per via degli scatti condivisi sulla sua pagina Instagram, dove è seguita da quasi 4 milioni di follower.

Di recente, Cecilia è volata a Londra con Ignazio Moser e si è regalata un pomeriggio di sano relax in un centro benessere. Prima di regalarsi un bagno rigenerante, l’argentina coglie l’occasione per farsi immortalare con i costumi per l’estate 2019 del brand Me Fui, la linea beachwear lanciata dalle due sorelle che sta già riscuotendo un certo successo.

Così, proprio l’ingresso in piscina è l’occasione per mostrare il suo fisico mozzafiato e lasciare tutti senza parole. Lo scatto condiviso su Instagram, infatti, la ritrae di spalle con indosso un costume nero molto sexy, che lascia intravedere la linea perfetta della schiena, ma soprattutto il lato B impeccabile.

Oltre 140mila like raccolti in pochissimo tempo e diversi i commenti apparsi sotto il post. Si tratta perlopiù di complimenti, d’altronde Cecilia Rodriguez non ha nulla da invidiare a sua sorella. “Cecilia sei sempre più bella, sei di una bellezza devastante che lascia senza fiato!”, ha scritto un utente. “La meraviglia e la perfezione”, ha aggiunto un altro. E ancora: “Che fisico, complimenti!”, “Sei bellissima Chechu” e “Sei stupenda. Riesci ad essere elegante e femminile anche in queste occasioni. Non ti si può dire proprio niente”.

Insomma, è proprio il caso di dire che la bellezza è di casa.

