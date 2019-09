Cecilia Rodriguez offende Ignazio Moser: "Stai attento!"

C’è già aria di crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Niente affatto. Infatti, anche se ogni tanto capita qualche battibecco, la coppia è più unita che mai. Dalla casa del Grande Fratello i due hanno fatto tanto strada e il rapporto con Ignazio è stato per Cecilia la riscoperta di se stessa, fiera di essere amata per quello che è veramente, con tutti i pregi e i difetti che sono propri di ogni persona.

Ed è così che Instagram diventa il riflesso del loro grande amore. Tuttavia, proprio qualche ora fa, l’ex ciclista e prossimo concorrente di Pechino Express 2020 ha fatto arrabbiare la showgirl argentina. Ignazio l’ha presa in giro perché non sta abbastanza attenta a cosa beve, ma Cecilia Rodriguez ha risposto in modo ancor più provocatorio: “Sei brutto, non ti posso più guardare. Fai proprio ca*zate” .

Insomma, innocui scherzi tra innamorati ma che, sui social, spesso prendono una brutta piega. Infatti, questa sua frase ha dato motivo ai più chiacchieroni di far circolare molti pettegolezzi che, a detta della Rodriguez, non stanno né in cielo né in terra. Tant’è che lei stessa ha sentito il bisogno di spazzar via ogni finto gossip sul suo conto, sostenendo che ogni volta che dice una cosa viene interpretata con molta fantasia. “Allora, io sono completamente d’accordo con voi che, nel momento in cui uno dice qualcosa, viene interpretato in maniera diversa. Ma non è giusto che adesso fate gli articoli dicendo che io sono in crisi col mio fidanzato e che lui è brutto! Per me è la persona più bella che ci sia in questo mondo. Quindi tranquilli… era una presa per il c**o! Uno scherzo trasformato in una grande bufala!” , ha scritto Cecilia.

Fortunatamente, per la gioia dei suoi fan, non c’è nessuna crisi all’orizzonte e la piccola Rodriguez continua a vivere una favola fantastica, felice della scelta che ha fatto al Grande Fratello Vip. Certo, ogni tanto ci sono dei momenti no, ma sono facilmente superabili perché l’amore che li lega è molto forte. Anche se, a dirla tutta, la showgirl ha più volte ammesso di lasciare i suoi fidanzati al raggiungimento dei tre anni, motivo per cui ha voluto avvertire Ignazio: “Stai attento, che stanno arrivando!” . Quando è proprio il caso di dire: “Uomo avvisato mezzo salvato” .

