Cecilia Rodriguez vittima di piccolo incidente su Instagram

Cecilia Rodriguez, al pari di sua sorella maggiore Belen, è una donna amatissima nel mondo dello spettacolo e dei social. Nonostante la sua timidezza, Cecilia ha una brillante carriera nella moda e su Instagram ha un incredibile seguito con ben quasi 4 milioni di follower.

Spesso e volentieri, infatti, le sue foto hot catturano inevitabilmente l’attenzione dei suoi fedeli fan, ma non mancano anche post e stories dedicati alla sua relazione con Ignazio Moser, che procede a gonfie vele, tra uscite di coppie e progetti futuri. Proprio qualche ora fa, però, la Rodriguez è stata protagonista di un piccolo incidente domestico mentre stava condividendo alcune storie su Instagram.

Nel video in questione, l’argentina si è dapprima prima scusata per il suo look casalingo, dicendo di sentirsi particolarmente gonfia e mostrandosi senza un filo trucco, per poi continuare a chiacchierare con i fan annunciando che a breve avrebbe mostrato loro i suoi nuovi prodotti. Così, pochi minuti prima dell’unboxing ufficiale, Cecilia ha voluto far vedere in video la sua nuova tazza per la colazione, ma quando l’ha alzata per mostrarla, si è letteralmente ustionata, visto che all’interno c’era un tè caldo fumante.

Divertentissima la reazione di Cecilia che è letteralmente sobbalzata lanciando un urlo di dolore e appoggiando in un flash la tazza bollente sul tavolo. Fortunatamente niente di grave per la fidanzata di Ignazio Moser che ha rassicurato i suoi follower con una nuova storia in cui commenta l’episodio e aggiunge delle emoticon sorridenti come didascalia, confidando di essersi lei stessa molto divertita in questo breve, involontario siparietto.

