Cecilia Rodriguez infiamma i fan con la posa sexy a bordo piscina

Cecilia Rodriguez manda in tilt i propri fan e infiamma il social web postando uno scatto ad alto tasso di erotismo. Cecilia è ripresa di spalle mente esce dalla piscina sfoggiando un bikini davvero succinto che le esalta il fondoschiena sensazionale. La sorella minore di Belen, dopo aver trascorso una parte della festività di Natale in montagna immersa tra la neve, in questi giorni è rientrata nella sua terra d'orgine, la sua amata Argentina. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una coppia felice e innamorata, dal momento in cui si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip, i due sono simbiotici e indivisibili. Cecilia ha potuto riabbracciare i suo cari familiari e presentare loro il suo fidanzato. La modella è al settimo cielo poiché ama il suo Paese caldo e assolato e il contatto della sua famiglia la ritempra e le ridona gioia ed entusiasmo.

La bella influencer si sta concendendo un break per ricaricarsi e recuperare le forze e le energie necessarie per riaffrontare con vigore i numeosi impegni professionali all'orizzonte. Sì, perché oltre a una vita privata "tutta rose e fiori", anche l'ambito professionale della suadente soubrette argentina va a gonfie vele. Tanti i brand che la rincorrono e la richiedono come testimonial e volto immagine per le loro campagne promozionali. Insomma, non solo la carriera della maggiore Belen ha fatto il botto in Italia, riscuotendo un clamoroso successo anche come come conduttrice televisiva, pure la sorellina Cecilia si è aggiudicata la sua porzione di notorietà. La Rodriguez, che coltiva la passione della moda, ama postare quotidianamente scatti che la ritraggono in momenti della sua vita privata e lavorativa. Dopo un'assenza dai social coincisa con il suo viaggio olteroceano, la modella sudamericana è rapparsa sui suoi profili condividendo con i suoi fan alcuni istanti dell'avventura che sta vivendo in Argentina. Oltre a vari scatti e video in cui Cecilia e Ignazio sono ripresi in momenti intimi insieme alla famiglia di lei, nelle ultime ore una foto in particolare pubblicata su Instagram ha mandato in visibilio gli ammiratori della Rodriguez, non potendo resistere dinanzi a cotanta bellezza e allure.

Cecilia Rodriguez incanta in piscina con il suo lato b conturbante

La bellezza delle sorelle Rodriguez è assoluta, dopo l'exploit della spumeggiante Belen è arrivata l'ora di Cecilia dal temperamento più pacato che ha mostrato altrettante doti innate straordinarie in quanto a fascino e fisicità perfetta. Cecilia Rodriguez è un'assidua frequentatrice dei social network sia per diletto che per vero e proprio business. L'attività di fashion influencer è alquanto remunerativa e la stupefacente avvenenza della modella la avvantaggia in tale settore. Lei nel mondo social è una vera star avendo un enorme seguito sulla sua bacheca Instagram dove conta 4 milioni di follower. I fan ammirano giorno dopo giorno gli scatti relativi alla loro bellissima beniamina e ne sono incantati e colpiti. Ma il loro stupore non è mai giunto a un grado simile come in quest'ultima occasione. Nelle ultime ore la sorella di Belen ha postato una sua foto letteralmente favolosa. Lo scatto in questione immortala la compagna di Ignazio Moser mentre fuoriesce dalla piscina. Cecilia è colta di spalle mentre si issa sul bordo vasca per emergere dalle acque e il fotografo d'eccezione (il suo fidanzato) ha colto l'istante ideale, fissando nello scatto l'immagine del suo lato b tornito in evidenza.

Il suo fisico scolpito e sinuoso lascia incantati chi la osserva. Ma questa volta la Rodriguez ha realizzato lo scatto degli scatti: una foto quasi artistica e geniale inneggiante ad una figura di donna eterea. La showgirl argentina indossa un micro bikini con fantasia animalier, che non stimola alcunchè l'immaginazione, lasciando semiscoperte le zone più erotiche del suo corpo da urlo. La modella fotografata di spalle in piscina mostra fiera il suo lato b super sensuale e sodo. Lo scatto ha fatto girare la testa a tutti i suoi fan e infiammato la rete in brevissimo tempo. La showgirl ha completamente attirato l'attenzione dei suoi follower scatenando in loro pensieri proibiti e piccanti. Il post è stato invaso in poche ore da una marea di like e commenti anche di tenore "spinto" che alludono alle terga prorompenti di "Chechu". La bellezza è una straordinaria virtù e come tale va apprezzata e adulata, pur se nei limiti del pudore e della decenza morale...