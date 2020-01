Cecilia Rodriguez fuori controllo: selfie in ascensore senza pantaloni

Buon sangue non mente. Cecilia Rodriguez, infatti, al pari di sua sorella Belen, è una delle showgirl più amate del momento. Dopo averla conosciuta meglio durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, il 2017 è stato anche l’anno in cui ha conosciuto il suo attuale fidanzato, Ignazio Moser. Una storia iniziata, però, in maniera piuttosto burrascosa in quanto ai tempi del Grande Fratello l’argentina era ancora legata a Francesco Monte. Ad ogni modo oggi Cecilia e Ignazio vivono una meravigliosa storia d’amore.

Così, sembrano non avere una fine le vacanze in Argentina di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Qui la coppia ha salutato l'arrivo del 2020 ma sta ancora viaggiando fra l'Argentina e l'Uruguay, per far conoscere a Moser la terra natale della sua fidanzata. "Daremo inizio a qualcosa di speciale. Partiamo per diventare una famiglia" , avevano affermato poco prima della loro partenza oltreoceano. Insomma, il viaggio in Argentina doveva essere quello della volta, il tassello importante che ancora oggi mancava nella vita di coppia della Rodriguez e di Ignazio Moser. Insieme a loro anche il fratello di Cecilia, Jeremias, mamma Veronica e papà Gustavo.

Foto e video di coppia appaiono spesso sui social, soprattutto su Instagram, dove entrambi sono molto attivi. Cecilia e Ignazio infatti non stanno facendo mistero dei loro corpi, mettendo in bella mostra dei fisici statuari. Specialmente Cecilia, che proprio poco fa ha postato delle stories che non sono passate affatto inosservate agli occhi dei suoi 4 milioni di followers che la seguono quotidianamente. Come di consueto, la showgirl non dimentica di aggiornare il suo profilo con post dei momenti salienti delle sue giornate. Tuttavia, a catturare l’attenzione dei suoi fan è un video particolarmente hot dove la Rodriguez si riprende in ascensore. Tutto normale, se non fosse che la bellissima Cecilia non indossa i pantaloni e il costume – davvero minimal – non copre proprio tutto lasciando così molto spazio all’immaginazione. E lo specchio offre uno spettacolo mozzafiato per tutti i suoi ammiratori. Ecco lo screenshot tratto direttamente dalle stories di Cecilia Rodriguez:

Beh, che dire, un video che difficilmente poteva passare inosservato. Nelle stories in questione, infatti, Cecilia indossa un costume della collezione mare firmata da lei e la sorella Belen – Me fui – che offre una varietà di modelli, da bikini con mutanda alta a monikini modello salopette in grado di esaltare le forme di ogni donna.

Nel frattempo, dopo aver visto Cecilia rientrare da sola dall’Argentina, si fanno sempre più pressanti le voci per cui ci potrebbe essere stata qualche incomprensione con Ignazio. Cosa ci sarà di vero?

