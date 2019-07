Cecilia Rodriguez nuda su Maxim

Può dirsi sicuramente avvezza agli scatti di nudo la modella argentina e sorella di Belen Rodriguez, Cecilia Rodriguez. Ma le ultime foto realizzate da quest'ultima sono particolarmente provocanti ed estremamente sexy.

Tanto da incoronare la sorellina della showgirl più amata dagli italiani "regina dell'estate 2019", conferendole di fatto la prestigiosa copertina degli ultimi numeri delle riviste Maxim Belgium e Maxim France, che hanno regalato a Cecilia degli scatti tanto hot quanto le temperature di questa stagione estiva.

Cecilia Rodriguez rivela ai fan il nuovo traguardo raggiunto

Stavolta è proprio la sorella Cecilia Rodriguez a far tremare l'avvenente Belen, con le sue foto realizzate in occasione di uno shooting da urlo tenutosi a Los Angeles. E, a rivelare il motivo legato al suo viaggio intrapreso negli Stati Uniti - per il nuovo traguardo raggiunto nel campo della moda - è stata proprio Chechu. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha, infatti, confidato ai fan di essere stata all'estero, al fine di lavorare per alcune foto. "E finalmente vi posso far vedere quello che abbiamo fatto a LA" , ha fatto sapere la seducente Cecilia ai suoi follower.

