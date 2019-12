Cena in famiglia per Gabriel Garko e Gabriele Rossi, con loro Eva Grimaldi e sua moglie

Gabriel Garko è in libreria con la sua autobiografia, un libro sincero e senza filtri in cui l'uomo ha deciso di raccontare il suo passato,soprattutto negli aspetti poco noti. Nell'ultimo periodo, l'attore con gli occhi di ghiaccio è stato spesso al centro del gossip per la sua presunta omosessualità, mai dichiarata o smentita. L'uomo che secondo i rumors sarebbe accanto a Garko già da quale tempo è Gabriele Rossi, un altro bellissimo attore, con il quale Gabriel farebbe coppia fissa.

In merito alla loro relazione, entrambi hanno sempre negato ci sia qualcosa che vada oltre l'amicizia ma molte persone nutrono forti dubbi in merito. In una recente intervista al settimanale Chi incentrata sul suo libro, Gabriel Garko ha dichiarato: " Sogno un mondo dove non ci sia più bisogno di raccontare quello che succede nella camera da letto tra due persone. Dobbiamo superare le barriere, le etichette, i cliché e tutte queste maledette definizioni."

Quel che è certo è che tra Gabriele Rossi e Gabriel Garko ci sia una fortissima amicizia e che i due amino trascorrere del tempo insieme, spesso in compagnia di altri amici, come è accaduto poche sere fa a Roma. I due bellissimi attori sono stati fotografati insieme dal settimanale Chi nella pizzeria dei coniugi Rossi, i genitori di Gabriele, che da tanti anni gestiscono un locale nel cuore di Roma. D'altronde, non c'è tempo migliore di quello speso insieme agli amici e agli affetti più cari davanti a un trancio di pizza.

I coniugi Rossi hanno accolto con grande calore Gabriel Garko e loro figlio, uscendo da dietro il bancone per andare loro incontro e scambiarsi un affettuoso saluto. L'ottimo rapporto tra Gabriel Garko e la famiglia del suo amico si denota anche dalla presenza della locandina del libro di Garko affissa in bella mostra sulla vetrina del locale. Gabriel e Gabriele non erano però gli unici ospiti della pizzeria in quella sera, perché dopo pochi minuti si sono aggiunte a loro Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Le due donne hanno salutato con affetto i due attori e sono rimaste a parlare per qualche minuto sulla soglia del locale. Gabriel Garko ed Eva Grimaldi sono stati a lungo una delle coppie più belle dello spettacolo italiano. Entrambi bellissimi e di successo, hanno riempito le pagine dei rotocalchi rosa per lunghi anni prima di dirsi addio e intraprendere strade diverse.

Da qualche anno, Eva Grimaldi ha trovato la serenità al fianco di Imma Battaglia, attivista LGBT sposata a maggio di quest'anno. Tra lei e Garko i rapporti sono sempre rimasti cordiali e, anzi, oggi i due sembrano essere molto amici ma, soprattutto, confidenti, come dimostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi.