Eva Grimaldi sulla rottura con l'ex Gabriel Garko: "Non voleva legami"

Dopo essere stato ospite a Domenica In, dove ha smentito di essersi sposato in gran segreto, definendo l'ex gieffino Gabriele Rossi "un amico speciale", Gabriel Garko (47 anni) è nuovamente finito al centro del gossip. O meglio, a far parlare dell'attore de Il peccato e la vergogna ora è la sua ex fidanzata storica, Eva Grimaldi (58 anni). In un'intervista concessa a Di più, l'attrice e neo imitatrice a Tale e quale show, Grimaldi, ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni sulla fine della sua love-story con Garko.

"Per me è stata dura all’inizio accettare che non saremmo più stati insieme -esordisce così l'intervistata, parlando della sua relazione con l'attore Garko, cominciata sul set de Il bello delle donne e durata dal 1997 sino al 2001-. Non lo nego. Progettavamo un matrimonio e poi, di punto in bianco, lui ha fatto le valigie e se ne è andato". A provocare la fine della loro storia d'amore potrebbero essere stati gli 11 anni di differenza d'età intercorrente tra loro e divergenze inconciliabili, come le differenti prospettive di vita maturate anzitempo dai due attori in vista del loro futuro.

"Non voleva un figlio, non voleva legami. Mentre io un bambino lo desideravo eccome -ha fatto sapere la Grimaldi-. Tuttavia, come biasimarlo. Era così giovane, mentre io ero nell’età giusta per sistemarmi. Un figlio poi non l’ho avuto, ma alla fine va bene così, il padre ideale che desideravo per mio figlio era Gabriel. Lui non ha voluto? Pazienza. Ma all’inizio è stata dura accettarlo. Poi abbiamo fatto pace perché in fondo, anche se in maniera diversa, non possiamo fare a meno l’uno dell’altra. Se lui ha bisogno, io ci sono; se io ho bisogno, lui c’è". Nonostante i due attori abbiano nuovi partner in amore -Garko ha confidato da Mara Venier di essere innamorato, senza, però, rivelare l'identità della sua dolce metà, e la Grimaldi ha celebrato la sua unione civile con l'attivista Lgbt, Imma Battaglia, lo scorso 19 maggio- i due ex si dichiarano oggi molto amici.

Gabriel Garko e il rapporto con Eva Grimaldi

E nel corso dell'ultima intervista concessa al talk-show domenicale condotto da Mara Venier e trasmesso su Rai 1, l'attore Gabriel Garko si è detto desideroso di diventare padre: "Ho voglia di farmi una mia famiglia, forse è un po’ tardi per avere dei figli, ma non è comunque troppo tardi". E sul rapporto maturato nel tempo con la sua ex storica, Eva Grimaldi, l'ospite a Domenica In ha dal suo canto confidato: "Io e Eva siamo molto legati, ci vogliamo ancora tanto bene. La relazione con lei è stata speciale e lo sarà per sempre. La nostra amicizia non finirà mai".

