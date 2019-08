Cena pagata a tutto il locale, sorpresa alla cassa per Vittorio Brumotti a Dubai

Vittorio Brumotti, il campione di bike trial, si trova a Dubai dove si sta preparando per una nuova impresa tra le due del deserto. Tra allenamenti e preparazione tecnica, l'inviato di Striscia la Notizia si è concesso qualche momento da vero turista, girovagando alla scoperta della città più famosa degli Emirati Arabi. Posti suggestivi, luoghi turistici ma anche locali dove gustare piatti tipici della tradizione mediorientale. Ed è proprio durante un break culinario, per assaggiare un tipico dolce di Dubai, che Vittorio Brumotti è stato protagonista di un curioso episodio.

Attraverso le storie di Instagram il campione ha raccontato di aver mangiato gratis grazie alla generosità di un facoltoso sconosciuto che, senza dire niente, ha offerto il pasto a tutti gli avventori del locale. " Siamo entrati a mangiare kunafa (dolce tipico mediorentale), - ha spiegato Brumotti nelle storie - ci saranno una trentina di persone e pensate andiamo alla cassa a pagare e ci dicono che è già stato tutto pagato. Perché ogni tanto entra un local (uno di quelli che ha creato Dubai) e paga per tutti, chiunque ci sia dentro. Dunque ci hanno offerto tutte queste prelibatezze, incredibile. È come se uno entrasse in un bar in Italia e senza dire niente e senza esibire paga per tutti, tu vai alla cassa e ti dicono è già stato tutto pagato. Che signori! ".

Un gesto che ha piacevolmente stupito Vittorio Brumotti ma che, per gli abitanti del posto, sembra essere una consuetudine, un atto di generosità verso chi ne ha più bisogno. Gesti di altruismo che conosce bene anche lui che, recentemente, è stato protagonista del salvataggio di un labrador abbandonato su un terrazzo al sole.