"Cerca di voltare pagina". La dura vita del Principe Andrea dopo lo scandalo

Non è facile per il Principe Andrea e tutta la sua famiglia cercare di guardare oltre tutti i problemi degli ultimi due mesi. Le accuse di molestie si sono abbattute sulla vita del principe e, i rapporti con il defunto Jeffrey Epstein, sono una scure anche tutto il resto della famiglia. Eppure Andrea, come Sarah Ferguson e la stessa Eugenia, cercano di voltare pagina, di guardare oltre, sperando che il tempo possa aggiustare le cose. Ma non è facile, eppure da parte del Principe Andrea c’è tutta l’intenzione di farlo.

È una fonte anonima di palazzo che, in una recente intervista rilasciata al Daily Mail, rivela le condizioni della famiglia dopo lo scandalo, che teme ancora le ripercussioni e, soprattutto, teme il giudizio della Regina. "Cercano di capire come prendere possesso dello loro vita", afferma la gola profonda, in un messaggio per nulla criptico che è stato rilasciato al tabloid. Un messaggio che rivolge uno sguardo non solo alla situazione del Principe Andrea ma che, ovviamente, riguarda sia la Ferguson che Eugenia, colpite anche loro dagli eventi. "La famiglia sostiene il padre incondizionatamente e crede fermamente nella sua estraneità ai fatti – aggiunge -. Eugenia è la sua più grande supporter. Il principe inoltre sarà al matrimonio di sua figlia. Non ha nessuna intenzione di perdersi il grande giorno. Lui ha un ruolo molto forte nella sua vita e la accompagnerà all’altare".

Il momento non è certo facile, ma la fonte ammette che il Principe Andrea ha tutte le intenzioni di non farsi sopraffare dagli eventi. "Come famiglia affrontano i problemi giorno dopo giorno. Con un po’ di timore sono sicuri che riusciranno ad uscire vivi dalla tempesta – afferma -. Soprattutto Beatrice non farebbe mai nulla per ferire suo padre. Tra i due non c’è stata nessuna rottura".

Nonostante il turbinio di eventi, il principe Andrea come da tradizione ha raggiunto la Regina a Bukingham Palace nel pranzo di Natale organizzato dalla Elisabetta. Un evento a cui la sovrana tiene in maniera particolare e, nonostante tutto, ha voluto che Andrea fosse insieme a lei: "Erano tutti felici. Circondati dai loro parenti più stretti". Pare che il matrimonio di Eugenia non sia a rischio e che Andrea sarà presente nonostante le voci sul suo conto. All’inizio si è creduto che non avrebbe accompagnato la figlia all’altare, poi è stata la stessa Eugenia a confermare la sua presenza.