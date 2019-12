Sarah Ferguson: "Il legame tra Andrea ed Epstein non ha senso"

A pagare lo scotto delle scabrose accuse mosse al principe Andrea, sono state soprattutto le figlie, Beatrice ed Eugenia. Ma c’è un’altra persona, che ha continuato a stare vicino al duca di York. Si tratta di Sarah Ferguson, l’ex moglie di Andrea, che ha rilasciato un’intervista a Vogue, nella quale ha parlato di sé e dello scandalo in cui è implicato l’ex marito.

"Fergie la rossa" ha fatto alcune affermazioni ritenute dal Mirror, “bizzarre” , definendo il legame del duca con il pedofilo Jeffrey Epstein, “senza senso ”. “Quando parlo del principe Andrea, parlo di tutta la famiglia. Perché gli ultimi sei mesi sono stati molto duri per me e le ragazze” , ha dichiarato la Ferguson, riferendosi alle ripercussioni che lo scandalo ha avuto sulle principesse Beatrice ed Eugenia. Fergie ha poi proseguito affermando: “Ho visto un uomo tanto speciale soffrire così tanto. È la persona migliore che io conosca. È assolutamente incredibile ciò che ha fatto per la Gran Bretagna, e credo sia tutto senza alcun senso ”.

Andrea è stato accusato da Virginia Giuffre, una delle vittime degli abusi di Jeffrey Epstein, di aver avuto rapporti sessuali con lei quando era minorenne. Il legame con il milionario morto suicida è venuto quindi ben presto alla luce, ed è stato definito “ la più grande umiliazione nella storia della Royal Family” . Per cercare di arginare il tremendo scandalo e scagionarsi dalle accuse, il principe ha rilasciato un’intervista per la Bbc, che non ha dato gli esiti sperati. Il suo goffo tentativo di negare qualsiasi legame con la Giuffre, ha peggiorato la situazione, portando la regina a decidere per un suo immediato ritiro dalla vita pubblica.

L’ex moglie Sarah però non ha mai abbandonato l’ex marito ed è stata vista al suo fianco anche durante i colloqui del principe con la regina. La duchessa di York ha paragonato la sua situazione a quella della duchessa di Sussex, Meghan Markle. "Sono stata nei panni di Meghan e purtroppo ci sono ancora", ha affermato la Fegurson, in relazione ai problemi della Markle con i media.

Dopo l'enorme imbarazzo causato dalla vicenda, Elisabetta ha così deciso, insieme al primogenito Carlo, di far ritirare lo sciagurato Andrea a vita privata. Non solo, al culmine dello scandalo, il duca di York si è ritirato anche dai numerosi enti da lui fondati e gli è stata tolta l’indennità pari a 249.000 sterline annue, che viene percepita dalla famiglia reale per i loro doveri pubblici.