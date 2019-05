Il principe Harry e Meghan cercano nuovi vicini di casa

Diventare i vicini di casa del principe Harry e Meghan Markle, e prendere con loro il thè pomeridiano, non è più un sogno irrealizzabile: è stata messa in vendita una villa principesca di tre piani, a soli cinque minuti di macchina (venti a piedi) da Frogmore Cottage a Windsor. A riportare la notizia è stato il Daily Mail.

La lussuosa abitazione si trova in King’s Road, uno dei posti più belli della cittadina. Ha un ampio giardino, tenuto in buono stato, un patio e un garage. Al piano terra c’è una grande e accogliente hall, la sala da pranzo e la cucina, mentre nei piani superiori c’è un salotto per ricevere gli eventuali ospiti (tra cui anche i vicini di casa, Harry e Meghan), quattro camere da letto luminose e i bagni.

“ La proprietà rappresenta una grande opportunità per i fortunati acquirenti. Con il Duca e la Duchessa di Sussex che vivono proprio dietro l’angolo, Windsor è diventata un po’ una città da favola ed è un posto meraviglioso per crescere una famiglia ”, ha detto Anthony Blackstone, direttore della filiale dell’agenzia immobiliare, incaricata di vendere la villa. I figli dei nuovi compratori potrebbero diventare anche i compagni di gioco del piccolo Archie Harrison: un dato che non va assolutamente trascurato.

Cosa può “riportare” alla realtà gli amanti della royal family allora? I soldi. Per diventare i vicini di casa dei duchi di Sussex ne servono molti: 1,4 milioni di sterline per comprare l’immobile, più altri per ristrutturarlo interamente. Un investimento non da poco. Ma d’altronde era abbastanza scontato che i nuovi inquilini, nonché la loro casa, dovessero essere all’altezza della situazione per far sentire il principe e consorte a loro agio.

Al momento solo una cosa sembra essere pensata per ospitare Meghan e Harry: la recinzione anti-paparazzi. La villa è circondata da un muro altissimo in mattoni, l’ideale per tenere lontani gli occhi indiscreti. È un piccolo dettaglio che invoglierà maggiormente i membri della royal family ad allargare eventualmente la propria cerchia di amici. Allora, si facciano avanti i (pochi) candidati fortunati.