Charles Leclerc vede solo rosso, la fidanzata Giada: "Lasciata per la Ferrari"

Charles Leclerc, il giovanissimo pilota delle Ferrari, sta stupendo tutti con la sua grinta e determinazione. A soli ventuno anni, il pilota monegasco ha già compiuto una mezza impresa, in un anno in cui la Rossa stentava a decollare. Due gran premi vinti (Belgio e Italia) e la pole position di questo fine settimana lo inseriscono, di diritto, tra le stelle nascenti della Formula1. Ed è proprio al suo futuro da campione che deve aver pensato Charles Leclerc, decidendo di mettere la parola fine alla storia d'amore con la storica fidanzata Giada Gianni. A dare l'annuncio della rottura è stata, a quanto pare, la giovane attraverso i social network.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, infatti, la 21enne napoletana avrebbe annunciato la rottura del fidanzamento con Leclerc, che durava da quasi quattro anni, attraverso le storie di Instagram. " Charles mi ha lasciato. Vuole dedicarsi solo alla Ferrari ", avrebbe detto Giada Gianni subito dopo la vittoria del fidanzato in Belgio. Troppo impegnativa una storia d'amore per un giovane pilota che scalpita e vuole emergere in Formula1. L'obiettivo di Charles Leclerc è quello di dedicarsi anima e corpo alla Ferrari e, chissà, vincere il campionato del mondo il prossimo anno.

Lady Leclerc, come tutti già l'avevano soprannominata nei box, dice così addio al suo compagno dopo quattro anni di amore intenso. La coppia si era conosciuta a Monaco, in Francia, dove entrambi vivono. Lui, poco incline ai gossip e alla mondanità, aveva trovato nella Gianni una compagna giovane e spensierata, ancora lontana dal mondo delle influencer. Un amore che per il momento era rimasto al riparo da copertine e riviste ma che è naufragato.