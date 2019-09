Lady Leclerc, bellezza acqua e sapone: ecco chi è Giada Gianni

Charles Leclerc ha ufficialmente conquistato i tifosi della Ferrari e gli addetti ai lavori dopo i due gran premi di Spa Francorchamps e Monza dove ha ottenuto le sue prime due vittorie in carriera, facendo vedere di avere gli attributi e di essere un potenziale campione. Il 21enne monegasco, che compirà 22 anni il prossimo 16 ottobre, è un ragazzo riservato, poco incline al gossip e anche della sua vita privata si conosce davvero poco se non che è fidanzato con Giada Gianni, nata in Italia: a Napoli per la precisione.

La ragazza, però, si è trasferita a Monaco con tutta la famiglia quando era molto piccola ed è lì che è di fatto cresciuta. Giada si è diplomata al “Liceo Albert 1er” e ora si dedica a shooting fotografici per un brand di accessori. La 21enne bionda è fidanzata con Charles da quattro anni e accompagna regolarmente il suo fidanzato nei paddock durante le gare in giro per il mondo. La ragazza è una grandea mante della formula Uno ed ha la passione per la barca a vela e pare ami molto il mare, la natura e stare all'aria aperta.

Il profilo Instagram di Giada pullula di foto in compagnia del suo Charles e del loro cane Napoleone, un labrador. I suoi follower su Instagram, dovuto anche alla sua relazione con il campione in erba della Ferrari, stanno crescendo sempre di più e oggi sfondano quota 56.000. Una bellezza acqua e sapone che ha conquistato un ragazzo semplice come Leclerc che ha tutte le intenzioni di diventare uno dei piloti più forti e vincenti della Formula Uno: con a fianco la sua Giada ha un alleato in più nel cercare di conquistare altre vittorie in Formula Uno e chissà, anche tanti titoli mondiali.



