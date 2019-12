Charlize Theron e il MeToo: "Farò il nome del regista che mi ha molestato"

La lunga lista delle attrici interessate dal MeToo si allunga con un nome d'eccezione, quello dell'attrice sudafricana Charlize Theron. A pochi giorni dall'intervista esclusiva rilasciata al New York Post da Harvey Weinstein, il produttore accusato di molestie e stupro da decine di attrici che hanno dato il via al movimento MeToo, oggi l'attrice è tornata a parlare degli abusi subiti quando aveva solo 19 anni. Tutto questo a poche ore dal suo racconto choc della tragica notte vissuta quando la madre uccise il padre violento.

Non è la prima volta che Charlize Theron parla di quando, agli inizi della sua carriera nel mondo cinematografico, fu oggetto delle attenzioni morbose di un regista molto famoso. Nei primi mesi dello scandalo #MeToo, la 44enne raccontò dell'episodio vissuto senza però svelare l'identità di chi provò ad abusare di lei. L'attrice era sfuggita a una scomoda audizione con un produttore che, dopo averla invitata a casa sua e averla accolta con indosso il suo pigiama, aveva provato a toccarla con insistenza. Oggi, a distanza di mesi, Charlize Theron sembra pronta a pronunciare quel nome. In una lunga intervista rilasciata al portale NPR, e svela un retroscena inedito: " In realtà ho rivelato il suo nome. Non so perché quando ho rivelato il suo nome, il giornalista ha preso la decisione di non scriverlo, e questo dimostra quanto sia profondamente sistematico questo problema ".