Charlize Theron: "Nel mio ultimo film ho odiato dire che Babbo Natale è bianco"

Charlize Theron potrebbe avere una nuova nomination all'Oscar per "Bombshell", in cui interpreta la giornalista di Fox News, Megyn Kelly, ma il ruolo a cui tiene di più è quello di madre dei piccoli August e Jackson con cui in questo periodo dell’anno incontra sempre qualche "difficoltà" quando si trova a dover spiegare loro che Babbo Natale è bianco. Nel suo ultimo film, come riporta Movie Player, al di là della drammaticità della storia, la battuta che ha trovato più difficile pronunciare è stata: " Babbo Natale per me è solo bianco" , quando lei nella realtà ha adottato due bambini afroamericani, August e Jackson.

La battuta in “Bombshell” pare abbia messo a dura prova Charlize Theron, perché detta con tono razzista dal personaggio che interpreta nel film. Da anni negli Usa è in corso un dibattito sulla possibilità che il simbolo del Natale per i bambini possa avere la pelle nera o anche di qualsiasi altro colore, non per forza bianca, trattandosi di un personaggio di fantasia.

Charlize Theron è di origine sudafricana, un Paese che, nonostante la fine dell'apartheid, ancora non ha raggiunto un equilibrio sociale tra bianchi e neri e per di più è madre di due bambini afroamericani. Così per lei dire quella battuta è stata un’esperienza, come ha tenuto a sottolineare, " decisamente imbarazzante ", e poco conta, come si legge sui social, dove la frase dell’attrice non è passata inosservata, " ricordare alla signora che Babbo Natale è la rappresentazione pagana di un santo di origini turche, San Nicola, patrono tra l'altro della città di Bari " e probabilmente di " carnagione bianca o olivastra, anche se è la seconda a prevalere nelle immagini sacre. E solo qui ci sarebbe da discutere su quale pelle scegliere per rappresentare il santo... ".