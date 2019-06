Charlotte Casiraghi ha sposato con rito civile Dimitri Rassam. Presto le nozze religiose

Finalmente Charlotte Casiraghi ha sposato ieri con rito civile il suo compagno Dimitri Rassam a Palazzo Grimaldi a Monaco.

I due, legati da quasi tre anni, hanno già un figlio insieme, Balthazar, di soli 8 mesi, che dovrebbe essere battezzato proprio nello stesso giorno in cui saranno celebrate le nozze religiose dei genitori.

Il rito civile che ha unito Charlotte e Dimitri è stato celebrato ieri mattina a Palazzo Grimaldi che è il palazzo simbolo del Principato su cui regna la sua famiglia da secoli. La cerimonia è stata molto sobria e, soprattutto, blindatissima, alla presenza solo dei parenti e amici più stretti. La sposa indossava un abito molto corto in pizzo color avorio di Giambattista Valli, adornato da tre grandi e romantici fiocchi, mentre lo sposo era in completo blue.

Il principato di Monaco ha una religione di Stato, quella cattolica, così, come già toccato in precedenza ai suoi fratelli Andrea e Pierre, anche Charlotte dovrà risposarsi in chiesa, alla presenza delle massime autorità religiose ed istituzionali.

Gli stessi sudditi considerano questo il vero matrimonio perché sarà molto scenografico e celebrato in pompa magna. Dimitri Rassam è un noto produttore cinematografico, figlio dell’attrice Carole Bouquet e sembra l’uomo giusto per la principessa legata a lungo all’attore comico Gad Elmaleh da cui è nato il suo primo figlio Raphael.

Considerata da sempre "la Principessa più bella del mondo", icona e musa di artisti e stilisti, tutti sono in attesa di ammirare l’abito da sposa che Charlotte sceglierà per la cerimonia religiosa e in molti puntano su Chanel, come omaggio al grande Karl Lagerfeld recentemente scomparso che non era solo lo stilista preferito di Charlotte e di sua madre Caroline di Monaco, ma anche il loro personale ritrattista ufficiale. Karl adorava fotografarle in privato e i tre erano legati da una profonda amicizia.



