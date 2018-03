"Che ci fai con un'altra? È finita" Scherzo delle Iene alla Mrazova

Uno scherzo che però ha mostrato come possa essere destabilizzante trovare il proprio partner con un'altra. Le Iene hanno messo nel mirino Ivana Mrazova con uno scherzo che ha stupito i telespettatori.



L'ex concorrente del Gf Vip è rientrata a casa e ha trovato il suo fidanzato, Luca Onestini in compagnia di un'altra donna, una personal trainer. Lei nuda e lui solo con una asciugamano. Immediata la reazione della modella che invitato la donna a rivestirsi e ad andare via: "Ancora qui sei? Prendi le tue cose e vai via! Copriti". Poi interviene Onestini: "Eravamo insieme, ma solo per fare alcuni esercizi". Ma le parole del fidanzato non rassicurano certo la Mrazova che attacca: "Basta Luca è finita, non hai capiro, è finita". Uno sfogo duro davanti alle telecamere nascoste che non risparmia nemmeno qualche schiaffo al compagno. Poi dopo qualche minuto lo stesso Onestini rivela alla sua fidanzata di essere vittima di uno scherzo de Le Iene e lei, ormai in lacrime, finalmente si lascia andare ad un sorriso.