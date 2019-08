Che fine ha fatto la rivale di Kate Middleton? Da mesi non si hanno più notizie di Rose Hanbury

Sono trascorsi due mesi dall’ultima uscita in pubblico di Rose Hanbury. L’ultima volta che la lady inglese è stata avvistata insieme al marito a palazzo, con un lungo abito bianco, è quando si è svolta la cena in onore del Presidente Trump, durante la sua vita in territorio inglese. Al gala era presente anche Kate Middleton e suo marito William. Da quel momento in poi però si sono perse le tracce di Rose Hansbury.

È Vanity Fair che cerca di ricostruire gli ultimi spostamenti della marchesa di Cholmondeley. Da grande amica della duchessa di Cambride sembra che la bella Rose si sia inimicata tutta la corte inglese dopo che, lo scorso mese di marzo, è trapelato un rumor pericoloso sul suo conto. Molti tabloid avrebbero ipotizzato che la donna, da molto tempo, avrebbe intrapreso una relazione clandestina con il principe William, una relazione scoperta da Kate e che avrebbe fatto tremare la stabilità della coppia. Il pettegolezzo non è stato mai confermato né tanto meno neanche smentito, ma i problemi restano. Dopo le voci di una possibile relazione tra i due è trapelata su quasi tutti i giornali, sembra che la marchesa abbia deciso di sparire dai radar. Non si ha infatti nessuna informazione sul suo conto. Pare che si sia chiusa nella sua villa, sperando che il tempo possa mettere in ordine i cocci della sua vita.

I rumor sarebbero confermati dall’assenza di Rose da un’importante festa organizzata il 26 luglio che, tutti gli anni, si svolge nel castello di Cholmodeley con tutte le personalità più influenti di Londra. Il marito della marchesa non ha rivelato i dettagli della sua assenza, ma sembra che tra i due ci sia una crisi nera. Lei prima di diventare nobile è stata una modella che ha sfilato insieme a Kate Moss e, proprio la passione per la moda, ha fatto incrociare la sua vita a quella di Kate Middleton.