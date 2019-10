"Che tempo che fa" inizia in ritardo e Fabio Fazio ironizza: "Ci hanno cambiato rete di nuovo?"

L’appuntamento di domenica 6 ottobre di Che tempo che farà, che anticipa Che tempo che fa, è iniziato con leggero ritardo e, in apertura, Fabio Fazio non ha esitato a lanciare una battuta al vetriolo alla rete e al programma che l’ha preceduto, 90esimo Minuto.

Lo show di approfondimento, che per un biennio ha occupato la prima serata della domenica di Rai 1, è stato spostato sul secondo canale del Servizio Pubblico con l’inizio della stagione 2019-2020. Un “trasloco” che ha fatto molto discutere e che pare non essere stato accettato di buon grado da Fabio Fazio che, già durante la prima puntata di Che tempo che fa, non aveva esitato a ironizzare su questo cambio di rete. “ Nella giornata dei migranti approdiamo su Rai2, per fortuna sono finite le reti, ma siamo sempre noi ”, diceva il conduttore nella puntata del 29 settembre scorso del suo noto talk show.