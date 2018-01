Checco Zalone commenta il film di Rovazzi: "Non ci sono io? Fa ca...."

Mancano pochi giorni all'uscita nelle sale cinematografiche de "Il Vegetale", il primo film di Fabio Rovazzi. E a commentarlo è il comico Checco Zalone.

Il prossimo 18 gennaio "Il Vegetale", il primo film di Fabio Rovazzi, arriverà nei cinema italiani. L'attesa è tanta, soprattutto per chi segue lo youtuber, diventato poi famoso con i tormentoni "Andiamo a comandare", "Tutto molto interessante" e "Volare". La pellicola ha un regista dell'eccellenza, Gennaro Nunziante, che in passato ha diretto i film dagli incassi milionari di Checco Zalone. È proprio il comico a commentare "Il Vegetale".

In un'intervista rilasciata all'Huffington Post, Nunziante ci tiene innanzitutto a precisare che, a differenza di quanto si legge sui giornali, tra lui e Zalone c'è un forte legame di amicizia. "Adesso siamo fratelli - dichiara - La nostra fratellanza è totale e rimarrà per sempre". Quando poi si chiede al regista se Zalone abbia già visto il film, risponde: "Certo, e ha pure commentato: 'non ci sono io? Allora fa cagare'", ha detto il comico scherzando.