Rovazzi presenta il suo primo film: "Il vegetale" al cinema a gennaio

Fabio Rovazzi presenta sui social il suo primo film. Si chiama "Il vegetale" e sbarcherà nelle sale il prossimo 18 gennaio.

Il noto youtuber aggiunge un altro tassello alla sua carriera. Fabio Rovazzi ha infatti girato il suo primo film. Lavoro che presenta orgogliosamente tramite i canali social. La pellicola si chiama "Il vegetale" e arriverà nelle sale italiane il prossimo 18 gennaio. Il film è scritto e diretto da Gennaro Nunziante, regista e sceneggiatore di tutti i film di Checco Zalone.

"Vorrei scrivere tutto quello che provo in questo momento ma non è da me quindi vi dico semplicemente...Ecco a voi la locandina del mio primo film", scrive un emozionato Rovazzi, che poi pubblica nelle Stories di Instagram il trailer della pellicola. Dopo il successo di "Andiamo a comandare", "Tutto molto interessante" e "Volare", non resta che fare un grande in bocca al lupo al promettente youtuber.