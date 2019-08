Il buonista Chef Rubio attacca Federico Fashion Style per il furto subito

Il razzismo è attualmente una tematica molto discussa in rete, anche quando non si è in presenza di discriminazione, e divide sempre di più l'opinione pubblica. Così come è accaduto sui social, dopo il post di denuncia pubblicato dal noto parrucchiere dei vip, Federico Lauri in arte Federico Fashion Style, che su Instagram ha rivelato di essere stato derubato da almeno uno straniero di colore. Ma come al solito Chef Rubio è partito all'attacco per fare il paladino di giustizia.

Nella lunga descrizione del suo ultimo post di denuncia, Federico aveva riportato che il furto subito si è registrato mentre lui faceva colazione in Corso Como nel milanese, lo scorso 10 agosto. "Un tizio nigeriano si avvicina al mio braccio -aveva scritto ai follower l'hairstylist - e nella frazione di un secondo mi strappa il Rolex dal braccio! E' durato tutto meno di dieci secondi! Basta guardare la croce dell’anello che prima era bassa e ora è alta, pensate al dolore che mi ha fatto... mi è andata anche bene, poteva portarmi via il braccio. Io direi che questa gente debba tornare al proprio Paese! Vergogna". Nel video di denuncia pubblicato dal parrucchiere dei vip, però Federico non parlava di nigeriani, ma di due marocchini, che lo avrebbero aggredito per sottrargli il Rolex che la showgirl Valeria Marini gli regalò 2 anni fa, per il suo compleanno.

L'hairstylist potrebbe aver fatto un po' di confusione visto lo spavento, ma sotto il suo post di denuncia è giunto il commento critico di Chef Rubio, star di Masterchef. "Come sapevi che era nigeriano? - ha scritto su Instagram Chef Rubio rivolgendosi alla star del Salone delle Meraviglie su Real Time e tacciando velatamente quest'ultimo di razzismo e opportunismo - Parli il nigeriano? Riconosci i nigeriani dalle caratteristiche fisiche? Ah ok… i negri essendo tutti uguali uno vale l’altro… capisco. Se vuoi la mia, secondo me non era manco nero, ma non è neanche questo il problema. Il problema è che te sei messo in posa da str***o a fa’ la vittima per raccogliere like e sta cosa non ti fa per niente onore. De gente brutta ce n’è tanta in giro e te sei il capo".

Il post di Federico Fashion Style viene cancellato

La critica giunta da Rubio, sommata a quella di tanti altri utenti, ha fatto sì che il post di denuncia di Federico Lauri fosse eliminato da Instagram. Il parrucchiere stesso ha pubblicato un'Instagram story in cui si legge l’avviso giunto dal social network: "Abbiamo rimosso il tuo contenuto, perché non rispetta le nostre linee guida della Community in materia di discorsi e simboli che incitano all’odio". Il buonismo colpisce ancora.