Chef Rubio atteso in Rai, ma l'azienda lo blocca per "motivi d'opportunità"

Chef Rubio non parteciperà al programma sulla Rai #Ragazzicontro. Lo ha annunciato ieri sera l'azienda, specificando di aver bloccato la presenza dello chef anti Salvini " per ragioni di opportunità" .

Nel programma condotto da Daniele Piervincenzi, che andrà comunque in onda questa sera alle 23.20 su Rai2, " non sarà presente alcun contributo audiovisivo riguardante Chef Rubio" . La puntata sarà dedicata al cyberbullismo e la notizia dello stop era arrivata a poche ore di distanza dall'annuncio della presenza del personaggio televisivo, finito spesso al cetro delle cronache per i suoi post contro il leader della Lega Matteo Salvini e per le parole di odio contro Israele e gli ebrei. Lo stop della Rai, quindi, potrebbe essere dettato dalla volontà di evitare polemiche politiche, che spesso hanno coinvolto lo chef in passato.

La notizia della presenza di chef Rubio a #Ragazzicontro, poi fermata, era arrivata poche ore dopo le dichiarazioni di Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva e segretario della Commissione Vigilanza Rai, che in un tweet aveva dichiarato: " Chef Rubio lascia Discovery. La Rai avrà il coraggio di proporgli un programma, magari che parli di ultimi e periferie e sappia interessare i giovani? Oppure ci sarà un pregiudizio politico per le sue idee? In questa Rai vengono ingaggiati solo biografi e supporter di Salvini? ".

Da pochi giorni, infatti, lo chef più discusso d'Italia aveva interrotto il suo accordo di contratto con Discovery, dove erano stati trasmessi diversi suoi programmi, da Unti e Bisunti a Camionisti in Trattoria. Rubio aveva precisato, dopo le prime voce, di non essere stato licenziato, ma di aver deciso di sua volontà di lasciare Discovery.