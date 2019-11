Ora Italia Viva vuole in Rai Rubio, lo chef anti Salvini

Gabriele Rubini, lo chef anti Salvini, in Rai. È questa l'idea avanzata da Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva e segretario della Commissione di Vigilanza Rai. Il deputato, infatti, ha scritto un post su Twitter, rivelando la possibilità di un arrivo di chef Rubio in Rai, dopo l'addio a Discovery: " Chef Rubio lascia Discovery- si legge nel post- la Rai avrà il coraggio di proporgli un programma, magari che parli di ultimi e periferie e sappia interessare i giovani? Oppure ci sarà un pregiudizio politico per le sue idee? In questa Rai vengono ingaggiati solo biografi e supporter di Salvini? ".

Chef Rubio lascia Discovery: la Rai avrà il coraggio di proporgli un programma, magari che parli di ultimi e periferie e sappia interessare i giovani? Oppure ci sarà un pregiudizio politico per le sue idee? In questa Rai vengono ingaggiati solo biografi e supporter di Salvini? — Michele Anzaldi (@Michele_Anzaldi) November 10, 2019

Per anni, Rubio ha condotto sui canali del gruppo Discovery vari programmi televisivi. Ma, nei giorni scorsi, è arrivata la notizia dell'addio di Rubini a Discovery, che aveva precisato di essere stato lui a voler lasciare il programma e non di essere stato cacciato: " Continuare a girare per gli ascolti non è mai stata e mai sarà una mia peculiarità e farlo mi avrebbe reso infelice e ancora più nervoso di quanto già non foss i". Quindi, aveva precisato, " quando non mi vedrete più in TV sarà solo perché l'avrò voluto io e non il vostro Dio" .

E ora, la proposta del deputato di Italia Viva di accogliere chef Rubio in Rai. Gabriele Rubini, però, oltre ad essersi fatto conoscere per i post contro Matteo Salvini e i sovranisti in generale, che avrebbe voluto "eliminare fisicamente", è noto per i commenti velenosi contro Israele e gli ebrei. " I palestinesi vogliono libertà, giustizia e uguaglianza - ha scritto recentemente- È inammissibile che non abbiano uguali diritti, non cessi la vergognosa occupazione israelo-sionista e che i profughi non possano tornare nella loro terra riappropriandosi di ciò che gli è stato tolto!" . Numerosi, però, anche gli attacchi precedenti ad Israele che, secondo lo chef " non è una democrazia ", perché una democrazia " non garantisce privilegi sulla base dell’origine etnica ". A sua detta, invece, sarebbe un " nonstato nazista " e gli ebrei il " cancro del mondo ".

ISRAELE “NONSTATO” NAZISTA. SIONISTI CANCRO DEL MONDO. RIP Simone https://t.co/OZAqN3v5fz — Chef Rubio (@rubio_chef) August 13, 2019

Infine, sono recenti le critiche contro i poliziotti morti nella sparatoria di Trieste: " Le colpe di questa ennesima tragedia evitabile risiedono nei vertici di un sistema stantio che manda a morire giovani impreparati fisicamente e psicologicamente. Io non mi sento sicuro in mano vostra ", aveva scritto.