Chef Rubio conferma l'addio alla tv: "Ho lasciato io, ero nervoso"

Alla fine i pettegolezzi hanno trovato conferma. Chef Rubio dice addio a Discovery Channel e alle sue trasmissioni. La conferma è arrivata da lui sui social network. Dalle prime ore di questa mattina su Twitter era cominciata a diffondersi la notizia che Chef Rubio fosse stato messo alla porta dall'emittente televisiva dove lavorava da anni. Il popolo del web aveva esultato, i critici anche ma la conferma non era ancora arrivata. Fino a poche ore fa, quando il tanto discusso Rubio ha dato la sua versione dei fatti su Twitter e Instagram, pubblicando una lunga dichiarazione dai toni polemici.

" I motivi per cui ho deciso di interrompere "Camionisti in trattoria" - si legge nella sua dichiarazione ufficiale pubblicata sui social - sono molteplici e non starò qui a motivarli visto che di certe cose si parla (e si è già parlato) nelle apposite sedi. Di certo posso dirvi che è stata l'unica cosa giusta da fare e per correttezza nei vostri confronti che sempre mi sostenete con fiducia, e per coerenza nei confronti del percorso professionale e di vita che sto facendo. Vi basti sapere però che non avevo più la serenità, le motivazioni e l'energia per continuare a girare un qualcosa in cui sentivo di aver già dato tutto".

Chef Rubio parla della scarsa voglia di continuare a girare un programma che ormai lo aveva reso addirittura nervoso: " Continuare a girare per gli ascolti non è mai stata nè mai sarà una mia peculiarità, e farlo per inerzia mi avrebbe reso infelice e ancora più nervoso di quanto già non fossi alla fine della terza stagione. La cosa sarebbe ricaduta sia sul prodotto che sulla mia incredibile troupe. Loro meritano solo il massimo e io quel massimo non avrei più potuto garantirlo. A loro devo tanto e per loro farò sempre il tifo. Al mio sostituto invece non posso fare che un grosso in bocca al lupo e augurargli il meglio. Divertitevi sul set così che da casa si possa fare lo stesso".