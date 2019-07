Chef Rubio manda su tutte le furie Massimo Boldi

Chef Rubio ha mandato su tutte le furie Massimo Boldi al BCT di Benevento. Ospite della kermesse sannita, la star di Unti e bisunti e Camionisti in trattoria ha confermato di essere un personaggio amatissimo da grandi e piccoli, inseguito dal pubblico come se fosse una rockstar. Ne ha fatto le spese “Cipollino”, il cui incontro con gli spettatori del festival beneventano era fissato dopo quello con Gabriele Rubini.

Peccato che i tanti fan di Rubio, accorsi per scattare un selfie con il tatuato eroe dello street food italiano, abbiano fatto slittare l’arrivo di Boldi sul palco di Piazza Federico Torre. A quel punto il comico di Luino, visibilmente infastidito dalla situazione, è entrato in scena solo per ringraziare la città e gli organizzatori del BCT, dopo di che, passati pochi minuti, ha salutato il pubblico ed è andato via.

Chef Rubio sfotte Massimo Boldi (e Mastella) sui social

Rubio, fresco di conferma nei palinsesti Discovery con un nuovo format intitolato Alla ricerca del gusto perduto, in onda da settembre su Nove, ha colto al volo l’occasione per “infierire” su Boldi via social. “ Grazie Benevento – ha scritto in un primo post su Instagram – per lo splendido incontro, per gli interventi e il confronto, ma soprattutto per la straordinaria umanità. Grazie agli organizzatori e alla grande Diletta Parlangeli. Un saluto a Cipollino che ha rosicato ma che non doveva. Mastella scansete, c’è un nuovo sceriffo in città ”.

Il post successivo è stato ancora più “velenoso”. “ Volevo dedicare il premio ‘Personaggio Televisivo della Stagione’ – le parole di Chef Rubio – a Cipollino, con la speranza di riuscire a strappargli una foto la prossima volta, prima che scappi. Grazie ancora ”.