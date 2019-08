Monica Bellucci: "Chi ha detto che sono single?"

Amata in Italia e in Francia, è un’icona di moda e di sensualità ed è corteggiata da i registi più celebri del nostro tempo. A 55 anni Monica Bellucci è instancabile, tanto da conservare ancora la sua immortale bellezza. Come dimostra la cover di Madame Figaro in cui la sexy attrice appare in forma smagliante. Il magazine, come ha riportato TGCom24, non solo ha dedicato a Monica Bellucci la copertina, ma ha intervistato l’attrice in cui si sono toccati argomenti molto caldi, come la sua recente rottura con Nicolas Lefebvre.

"Quando finisce una storia non significa che non ami più – ammette la Bellucci – significa solamente che puoi andare avanti, ma c’è bisogno di tempo per voltare pagina". Una vita che Monica ha vissuto con tutta se stessa, tra film di successo e grandi amori. Proprio nella vita però non è poi così tanto fortunata. La rottura con il giovane artista dissipato con cui è stata fotografata fino a qualche mese fa, arriva dopo la separazione da Vincent Cassel. Eppure l’attrice non si da per vinta. "Chi ha detto che sono single?", afferma durante l’intervista. Una dichiarazione laconica che lascia pensare molte cose. Monica Bellucci ha forse trovato un nuovo interesse amoroso?

Intanto per ora sembra che la Bellucci si sia concentrata solo sul lavoro. Ha tre film in lavorazione tra cui un’apparizione al Festival del Cinema di Venezia in una proiezione speciale di "Irreversibile" di Gaspar Noè.