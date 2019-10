Chi è Jazmin Grimaldi, l'altra Grace del principato di Monaco

Bionda, attrice, vicina alle cause umanitarie e principessa. Nel principato monegasco c’è un’altra Grace, Jazmin Grace Grimaldi, figlia 27enne di Alberto di Monaco.

La ragazza è figlia del principe e dell’americana Tamara Rotolo. I due si erano conosciuti nel 1991 durante una vacanza in Costa Azzurra e da questo momento di “svago” è nata Jazmin Grace. Fin da bambina ha saputo chi fosse suo padre, ma è sempre rimasta lontana dai riflettori. " Avevo 14 anni, mi preparavo a entrare al liceo, quando i giornali hanno saputo che mio padre aveva una figlia, e che ero io. È un periodo difficile per qualsiasi adolescente, c’è voluto del tempo per abituarsi all’attenzione mediatica" , ha raccontato tempo fa in un’intervista riportata su Vanityfair.

Nel 2006 Alberto di Monaco l’ha riconosciuta e da allora è nato uno splendido rapporto padre-figlia. Jazmin Grace, che vive in America sua terra d’origine, va spesso a trovare il padre e l’intera famiglia monegasca. Accompagna Alberto durante gli eventi ufficiali, va d’accordo con la matrigna Charlène, così come con i fratelli Jacques, Gabriella, e Alexander, l’altro figlio undicenne di Alberto, nato dall’unione con la hostess Nicole Coste. Frequenta anche tutti i cugini, ma quella a lei più vicina è Pauline Ducruet, figlia di Stéphanie di Monaco.

Il trono non sembra interessarle: le piace cantare e recitare, come la nonna Grace Kelly. Ma a differenza sua non dovrà rinunciare a tutto questo: essendo nata fuori dal matrimonio, non è in linea di successione. Presto sarà nella terza stagione della serie 'La fantastica signora Maisel' e ha da poco pubblicato il suo primo singolo, 'Fearless', scritto dal fidanzato, il cantante e cantautore Ian Mellencamp. Questo testo racchiude le sue due passioni, il canto e aiutare gli altri: il brano è dedicato alle vittime dei cambiamenti climatici nelle Fiji, isole che lei conosce bene e dove ha fondato una no-profit che si occupa della formazione delle ragazze. Presto Jazmin Grace vorrebbe approfondire i suoi studi con un master in Relazioni Internazionali, per rendere il suo impegno umanitario ancora più concreto. Nonna Grace sarebbe fiera di lei.