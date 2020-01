Un altro "scandalo" sconvolge la Corona: "Kitty Spencer sposerà un magnate di 60 anni"

In questi giorni, dopo il divorzio dei Sussex, tutte le attenzioni sono state rivolte al summit indetto dalla Regina per sbrogliare il nodo della matassa, ma questo non vuol dire che gli scandali a corte si sono presi qualche settimana di vacanza. Anzi, sono sempre dietro l’angolo. Come quello di Kitty Spencer. Lei è una piccola lady, nipote della defunta principessa Diana, figlia del Conte Charles Spencer e dell’ex moglie Victoria Aitken. È una giovane donna che, direttamente, non ha legami con la famiglia reale, anche se possiede un titolo nobiliare per discendenza. Kitty è bella, aitante, è una modella e il suo successo è legato alla catena di negozi "Whitles" che nel 2018 vantava un patrimonio di 80 milioni di sterline.

Ma perché la giovane nipote di Lady Diana fa preoccupare la famiglia reale e fa scandalo sui giornali? Dalle ultime indiscrezioni che sono trapelate in rete, Kitty Spenser da tempo sarebbe legata al magnate Michael Lewis, che di anni ne ha 60 ed è di orgini sudafricane. Secondo i tabloid, i due stanno vivendo una romantica storia d’amore lontana però dal flash dei fotografi e dalle insidie dei gossip, eppure come riportano diversi profili social, Kitty e Michael, sono stati pizzicati più volte mente si scambiavano dolci smancerie.

Una relazione che va avanti dallo scorso mese di agosto quando, nel cuore di Saint-Tropez, i due si sarebbero perdutamente innamorati. E da quel che sembra, il magnate avrebbe già chiesto la mano della piccola Kitty per continuare a vivere insieme il loro sogno d’amore. In famiglia però questa unione non è vista di buon occhio. Il padre la vorrebbe insieme a un uomo più giovane e più adatto a lei. Kitty Spencer, però, è sempre stata uno spirito libero e una mina vagante. Prima del magnate è stata legata per diverso tempo con il giocatore di cricket Nick Compton e ha avuto una storia anche un Niccolo Barattieri di San Carlo. Ma da quel sembra il legame con il ricchissimo Michael pare più solido che mai. "Ha chiesto la sua mano durante una breve vacanza a Città del Capo – rivela una fonte anonima vicina a Kitty Spencer -. Lui è un uomo discreto che si lascia voler bene".

Occhi azzurri, fisico mozzafiato e lunghi capelli biondi. È una madrina di diverse associazioni benefiche e musa di Dolce e Gabbana. Si è trasferita a Londra da Cape Town per inseguire i suoi sogni.