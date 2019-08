"Chi non ha zoomato è un bugiardo": Diletta Leotta manda i fan in visibilio

Diletta Leotta ha festeggiato i suoi 28 anni con una grandissima festa in piscina a cui hanno preso parte alcuni volti noti ma, soprattutto, Daniele Scardina, fidanzato o presunto tale della Leotta. Il party si è svolto in piena notte in una villa a Catania, città natale della giornalista sportiva, che in questi giorni ha scelto di spendere qualche momento di relax in famiglia. La sexy Diletta è molto amata online per la sua sensualità esplosiva, particolarmente evidente in una delle ultime foto condivise su Instagram.

Alla vigilia del suo compleanno, infatti, Diletta Leotta ha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram un'immagine particolarmente seducente di questa estate così particolare e movimentata. Il costume intero blu della bella giornalista ha una profondissima scollatura sul davanti che mette in evidenza le sue forme prorompenti. Una fascia elastica le segna, poi, il punto vita, contribuendo a creare un effetto davvero elegante e sensuale. Ovviamente i tantissimi follower della conduttrice non hanno che apprezzato la sua scelta stilistica e si sono sperticati in commenti di apprezzamento e di gratitudine per quest'immagine. “ Chi non ha fatto lo zoom è solo un fottuto bugiardo ”, scrive un ragazzo, a cui un altro risponde: “Z oom è il mio secondo nome. ” Questo è solo uno dei tanti scambi di battute tra i seguaci di Diletta Leotta, che hanno regalato quasi 600mila like allo scatto.