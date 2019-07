Diletta Leotta, primo bacio con Daniele Scardina a Ibiza

Vacanza bollente a Ibiza per Diletta Leotta e il pugile Daniele Scardina, detto "King Toretto". Il settimanale "Chi", in edicola domani, pubblica le prime foto in esclusiva della coppia, pizzicata in alto mare alle Baleari in atteggiamenti hot. Baci appassionati, sole, relax e tanta passione per la nuova coppia dell'estate. Si annuncia dunque un servizio bollente quello del settimanale diretto da Alfonso Signorini, che è riuscito a rubare alcuni scatti mentre la conduttrice Diletta Leotta e il 28enne, campione del mondo IBF dei pesi Supermedi si trovavano a bordo di uno yacht nelle acque spagnole.



Quella a Ibiza è la prima uscita ufficiale come coppia da quando, pochi giorni fa, Diletta e Daniele sono stati sorpresi mano nella mano in giro proprio a Ibiza. A pubblicare le prime foto è stato il settimanale "Spy". Oggi invece il colpaccio editoriale spetta a "Chi". La bella conduttrice milanese è, infatti, uno dei personaggi televisivi più ambiti e seguiti, capace di catalizzare l'attenzione mediatica per ogni sua mossa. Sullo yacht a Ibiza la complicità appare evidente. Lui con look aggressivo, tattoo e cresta ribelle, lei in bikini bianco con top a fascia, si scambiano un dolce bacio convinti di essere al riparo da occhi indiscreti. Diletta Leotta, dopo la fine della storia d'amore con Matteo Mammì, aveva ricevuto numerosi inviti (e rose rosse) da spasimanti segreti. Forse uno di loro era proprio il campione Daniele Scardina.