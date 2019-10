Chi è la preferita tra Meghan e Kate per la Regina Elisabetta?

È un dibattito che non avrebbe ragione di esistere dato che la Regina Elisabetta, sovrana del trono d’Inghilterra, dovrebbe essere l’unica persona a Corte a camminare su un territorio neutrale. Come affermano le tradizioni, dovrebbe amare incondizionatamente con i pregi e i difetti tutti i membri dei Windsor. In un periodo però di grandi cambiamenti in cui l’intera famiglia è scossa da critiche feroci, a volte fondate e a volte no, anche Elisabetta deve schierarsi, a malincuore. Stare dalla parte di Meghan o dalla parte di Kate?

Le due duchesse, ad oggi, sono le persone più influenti a Corte. La Regina dovrebbe dare un grande valore alla tradizione e basare la sua autorità sul mantenimento delle usanze e delle gerarchie, ma anche lei è umana, anche una sovrana ha un cuore. I tabloid inglesi si sono dunque interrogati su chi potrebbe essere la favorita fra Kate e Meghan. La scelta non è facile.

Kate è di sicuro più avvantaggiata rispetto a Meghan. La moglie di William è nata per essere regina, ha studiato tutta una vita per legarsi alla famiglia Reale inglese. È una borghese doc, ha un’ottima istruzione e conosce molte bene cosa vuol dire essere una cittadina britannica. Quindi, secondo i valori della Regina, la Middleton a conti fatti dovrebbe essere la sua preferita. Ma c’è un colpo di scena.

Meghan rispetto a Kate può avere un passato tormentato, una famiglia arrivista e che getta fango sulla sua figura, eppure la neo-duchessa è riuscita a mettere da parte tutte le tensioni e a costruire una nuova immagine di se. Questa realtà avrebbe colpito la Regina, la quale con grande apprensione, avrebbe permesso a Meghan di ritagliarsi un posto all’interno della vita di Corte. Kate dunque vince a mani basse ma Meghan, nonostante tutto, occupa un posto speciale nel cuore della sovrana.