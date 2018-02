"Chiamami col tuo nome" vietato in Tunisia

"La proiezione del film 'Chiamami col tuo nome' è purtroppo annullata, in mancanza di visto operativo. Grazie per la vostra comprensione" . Così il Cinéma Le Colisée di Tunisi ha annunciato su Facebook che il film del regista italiano Luca Guadagnino non sarà proiettato in sala.

Il ministero degli Affari Culturali della Tunisia ha infatti rifiutato di rilasciare il visto di proiezione per la pellicola candidata a quattro premi Oscar in programmazione a partire dal 28 febbraio. Secondo i media locali sarebbe stato lo stesso ministero a chiedere alla direzione del cinema di non proiettarlo "per evitare problemi".

I precedenti

Non è la prima volta che un film con tematiche omosessuali viene censurato nel Paese. Anche "La vie d'Adele" del regista franco-tunisino Abdellatif Kechiche nel 2013 e il film documentario tunisino "Upon the shadow" di Nada Mezni Hafaiedh non furono proiettati nelle sale cinematografiche.