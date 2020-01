Chiara Biasi e Gilda Ambrosio: il gesto bollente fa scandalo

Chiara Biasi è una delle influencer più amate e seguite in Italia. Con un seguito di oltre 2 milioni di followers su Instagram, la giovane friulana regala ogni giorno dei post davvero mozzafiato ai suoi ammiratori. Complice un fisico mozzafiato, un caratterino tutto pepe e delle amicizie d’eccezione – tra cui la stessa Chiara Ferragni, Chiara è sempre chiacchieratissima.

E l’ennesimo scatto hot è spuntato proprio poche ore fa in occasione del compleanno della sua cara amica, Gilda Ambrosio, presso Da Giacomo, ristorante di tendenza di Milano. Parliamo della stilista, ideatrice insieme a Giorgia Tordini di The Attico che, oltre ad esser diventata una delle fashion icon più seguite, è stata anche al centro del gossip perché più volte accostata a Stefano De Martino, prima che tornasse tra le braccia della sua splendida e dolce Belen Rodriguez. La napoletana ha quindi festeggiato 28 anni e, per questa occasione, la sua inseparabile amica e compagna di viaggi ed avventure, Chiara Biasi, le ha dedicato un post che ha saputo catturare l’attenzione di tutto il pubblico di Instagram. Questa la dolce dedica che accompagna il post: "Le persone che ti fanno sentire meglio quando sei triste sono così importanti. Ti voglio bene, buon compleanno" .

Inoltre, Chiara Biasi confida anche la sua precedente indecisione su quale foto caricare e ne descrive qualcuna: "Io avevo intenzione di caricare la foto di baby-G e il fungo o quella con il cono al cioccolato, ma le ho evitate…" . Ed ecco che Gilda interviene per commentare in maniera scherzosa: "Era meglio la foto con il gelato…" .

Già, perché a dirla tutta la foto scelta dalla Biasi ha fatto letteralmente impazzire i fan. Le due infatti, nel pieno dei festeggiamenti, ballano in coppia e poi fanno toccare le loro lingue scatenando la fantasia dei loro ammiratori. "Mamma mia!" , "Poveri fan, sarà dura concentrarsi oggi!" , "Che zozze!" , "Semplicemente vi amo!" e "Quanto darei per essere tra di voi!" , si legge nei commenti nello spazio in fondo al post.

Tuttavia, non è mancato chi ritiene che innamorarsi della propria migliore amica sia più frequente di quanto si pensi. Ebbene sì, proprio di lei, quella con cui passare ogni attimo libero, quella delle cazzate, quella dei segreti da confidare, quella per cui ci si alza nel cuore della notte per correre in suo aiuto. Ed ecco quindi che spunta un commento a sostegno dell’amore, in ogni sua forma: "Stupende! Che sia amicizia o che sia amore, che spesso coincidono, bellissime, punto" .

Insomma, niente panico, l'amore è amore. Peccato però che non sembra essere questo il caso!

