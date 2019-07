Chiara Biasi, i fan: "Sembri Michael Jackson"

In pochi anni Chiara Biasi ha fatto tantissima strada ed oggi è una delle influencer italiane ed europee più apprezzate in assoluto, merito del suo buon gusto ma anche della sua bellezza dai tratti mediterranei.

Tuttavia, Chiara viene spesso presa di mira dal web per via del suo aspetto fisico. L’influencer, infatti, è apparsa a qualcuno notevolmente cambiata negli anni, probabilmente (almeno secondo le insinuazioni degli haters) a causa della chirurgia estetica. Così, quando Chiara ha condiviso un nuovo scatto sul suo profilo Instagram, in molti l’hanno attaccata pesantemente.

Seduta con le gambe incrociate, Chiara sorride davanti all’obiettivo in tutta la sua semplicità. A corredo del post la didascalia: “Ciao amore” . Ovviamente non tutti i commenti sono stati positivi e, se c’è stato chi ha ricambiato il saluto con affetto e simpatia, c’è anche chi ne ha approfittato per criticarla duramente.

Davanti al sorriso tirato, un utente scrive: “Ti sta collassando la faccia” . Un altro sottolinea: “Sei irriconoscibile” . Non manca anche l’aspetto economico: “Migliaia di soldi spesi per assomigliare a Loredana Bertè, boh...eri la più bella” . E infine: “Sembri Michael Jackson” .

Insomma, è evidente che delle differenze tra il prima e il dopo ci siano. Il ritocco al setto nasale, ammesso dalla stessa blogger, sembrerebbe sia stato solo il primo passo eseguito dalla giovane per avvicinarsi alla perfezione. Segue poi l’evidente intervento al seno e poco dopo sbucano fuori labbra più carnose, un mento diverso, degli zigomi sporgenti e l'arcata sopracciliare più alta. Tuttavia, nonostante i vari ritocchi, Chiara vanta ancora una fedele schiera di follower pronta a sostenere ogni sua decisione.

