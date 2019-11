Chiara Biasi fa impazzire Instagram

Con oltre 2 milioni di follower su Instagram, Chiara Biasi è sicuramente una delle influencer più apprezzate a seguite in Italia. Grandissima amica di Chiara Ferragni, con la quale ha cominciato il suo percorso lavorativo sui social, oltre ad averci convissuto, la Biasi è sempre attivissima su Instagram, dove condivide la sua quotidianità e mette in bella mostra il suo fisico scolpito e la sua incredibile sensualità. Insomma, Chiara è un personaggio molto chiacchierato che, dopo l’ultimo scatto social, non può che essere al centro dei riflettori.

Poche ore fa, infatti, l’influencer è stata sommersa di complimenti e commenti di ammirazione per la foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, che la riprende da una prospettiva un po’ particolare. Nello scatto, Chiara Biasi è stesa di schiena, probabilmente su un lettino, e in primo piano c’è proprio il suo bel lato B. Il costume intero che Chiara indossa, tra l’altro, è particolarmente sgambato e scollato dietro, lasciando così scoperta gran parte della sua schiena che lascia vedere chiaramente i tanti piccoli tatuaggi che decorano il suo corpo mozzafiato. “Ecco la mia faccia quando controllo il meteo” , scrive nella didascalia del post con un velo di immancabile ironia.

Il risultato? Il post colleziona migliaia di like e tantissimi commenti. Molti fan hanno apprezzato l’abbinamento volto-lato B a cui Chiara ha alluso nella didascalia e su questa similitudine hanno ricamato commenti di ogni tipo. “Sei molto espressiva Chiara, complimenti!” , “Due guance spettacolari” , “La tua faccia è sempre top” e “Questo viso non mi è nuovo…” .

Un altro, invece, allude alla bellezza del suo lato B tale da oscurare tutto il resto: “Non mi sono accorto dei tatuaggi” . Chi la conosce bene, infatti, sa che il corpo di Chiara Biasi è ricoperto da tantissimi piccoli tatuaggi che, per sua sfortuna, sono anche tra i più cercati e copiati sul web. Partiamo dalla scritta Ad Maiora sul braccio a quella sulla schiena con inciso Cuore Ribelle, passando per il teschio sul polso, la croce nella zona dell’inguine, l’elefantino sulla mano e molti, ma molti altri.

Infine, le insinuazioni di presunta anoressia e, soprattutto, di istigazione all’anoressia per chi – come lei – è vista come idolo da tante giovani donne, non sono mancate. Così, anche questa volta, Chiara Biasi è stata messa sotto accusa per l’eccessiva magrezza. Un utente, infatti, scrive: “Facile avere un corpo fotogenico quando si è ridotte all’osso…” . Insomma, sebbene l’influencer abbia più volte chiarito la propria posizione in merito alla questione, sembra proprio che la polemica si ripresenti puntuale non appena si intraveda uno spiraglio che dia adito a riaprire l’argomento.

