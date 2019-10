Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi: "Ora la convivenza, ma non escludiamo le nozze"

Conclusa in anticipo l’esperienza a Temptation Island Vip, Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi si sono detti certi del loro amore e hanno annunciato di essere pronti per la convivenza.

Certi che l’esperienza nel programma di Canale 5 abbia rafforzato il loro amore e confermato il fatto che fossero molto legati tra loro, la coppia si è raccontata a Uomini e Donne magazine parlando dei progetti futuri. “ Vorremmo andare a vivere insieme al più presto. Stiamo cercando di capire se la nostra casa sarà a Roma o a Milano – ha detto Simone, mentre Chiara ha sottolineato – . Di progetti in realtà ne abbiamo tanti [...] La convivenza è quello principale e poi, andando avanti, non escludiamo il matrimonio. Noi ci amiamo davvero, quindi perché non avere una famiglia un domani?! ”.

Eppure, la Esposito e Bonaccorsi sembravano essere tra i candidati ad uscire da Temptation Island Vip da separati. Stefano, però, ha sempre difeso la fidanzata anche da chi credeva che si stesse avvicinando troppo ad uno dei single e che fosse, quindi, pronta a tradirlo così come accaduto in passato. Le prime ad ipotizzare che ciò potesse accadere erano state proprio Serena Enardu e Anna Pettinelli, che non avevano nascosto il disappunto per alcuni atteggiamenti della ragazza. Lei, però, ha sempre creduto che i suoi rapporti con i single fossero semplicemente amichevoli.