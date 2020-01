Chiara Ferragni spende 40 euro per un piatto di pasta

"Meglio pochi ma buoni" , recitava un famoso detto popolare italiano. Ma, con un salto nel tempo fino ai giorni nostri, sembrerebbe che i Ferragnez abbiano rivisitato il detto nella versione "Pochi, buoni, ma costosi" .

Sta facendo discutere, infatti, la foto di un piatto di pasta che Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram. A cena fuori con Fedez, l’influencer veronese ha ordinato un piatto di paccheri alla Vittorio (dal nome del ristorante) in un noto locale del bergamasco. "Uno dei miei ristoranti preferiti al mondo" , scrive Chiara a corredo dello scatto, in cui indossa un simpatico bavaglino. Se non fosse che la porzione "sembra davvero misera". In un enorme piatto, infatti, si vedono appena tre paccheri adagiati su un succulento condimento. Il risultato? In pochissimo tempo, il post ha scatenato l’ironia dei followers. "C’erano più di tre paccheri vero?" , chiede con stupore Carlotta Ferlito, la famosa ginnasta siciliana. Non tarda ad arrivare la risposta di Chiara: "Sì, la porzione dei paccheri era divisa tra me e Fede perché abbiamo preso antipasti e ci siamo tenuti per le mega cotolette che sono il mio piatto preferito lì" .

Il piatto, dunque, conteneva 6 e non 3 paccheri. "Pur sempre pochi" , sottolinea qualcuno. E ancora: "Un piatto così grande, tanto sugo, la tovaglietta intorno al collo… e solo 3 paccheri?! Ma Seriamente?!" , "3 paccheri soltanto?! Ma è l’assaggio per vedere se sono al dente?!" , "Ok la cucina gourmet ma dove è la pasta?!" e "Sicuramente non corrono il rischio che si di dividano le portate... basta a mala pena per uno…" , si legge tra i tanti commenti in fondo al post.

Insomma, un piatto non abbondante ma sicuramente costoso. Curiosando sul sito del rinomato ristorante Da Vittorio, tristellato ed entrato nella prestigiosa e mitica guida Rossa Michelin, si scopre che quella pietanza costa ben 40 euro. Ma a sentire Chiara e altri utenti che l’hanno provata, pare che ne valga davvero la pena!

Tuttavia, non è mancato chi ha voluto lanciare una frecciatina a Chiara: "Anche questa pasta si rigenera?!" . Come ben ricordiamo, il commento fa riferimento al piatto di spaghetti alla carbonara che l’influencer si è concessa durante una vacanza a Roma in compagnia di Fedez. Nonostante la forchettata, infatti, il piatto appariva completamente intatto.

Che dire… seppure la porzione non sia abbondante sembra davvero che questa volta Chiara abbia realmente intenzione di mangiare il piatto che ha davanti a sé, senza paura di mettere qualche chilo di troppo.

