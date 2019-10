Chiara Ferragni mangia la carbonara, ma è subito polemica

In questi giorni Chiara Ferragni si trova Roma e ieri si è concessa un pranzo in un ristorante del centro. Per rendere onore alla tradizione culinaria romana, la scelta di Chiara ricade su un bel piatto di spaghetti alla carbonara. E, infatti, nello scatto che sta facendo in queste ore il giro dei social vediamo la moglie di Fedez mentre addenta soddisfatta il suo boccone di spaghetti.

Ciò che però ha stupito chi segue senza sosta la vita di Chiara è un dettaglio che svela qualcosa in più di questo pranzo alla romana. Infatti, sebbene l'imprenditrice digitale abbia una forchettata vicino alla bocca, il piatto di spaghetti che si vede nell’immagine, proprio davanti alla Ferragni, è completamente intatto. Vedere per credere:

Questo dettaglio ha quindi sollevato il dubbio che Chiara, attentissima alla linea e intenta a seguire un regime alimentare ipocalorico, non si sia in realtà concessa il prelibato piatto, come ha voluto invece far credere ai propri follower.

Così, torna di nuovo in primo piano la polemica sull'alimentazione della Ferragni, accusata di mostrarsi mentre mangia piatti succulenti e super calorici quando, invece, mangerebbe solo piatti dietetici. In altre parole, quel gustoso piatto di spaghetti starebbe lì solo per scena e lei si sarebbe ben guardata dal mangiarlo, consapevole di quanto work out avrebbe dovuto fare per poi smaltire le calorie in eccesso.

Un utente scrive con ironia: “Moltiplichi anche la carbonara come con la pizza? Ahahah potresti risolvere la fame nel mondo così” . Un altro commenta: “Anche qui come per la pizza vale la regola della pasta infinita?” . E ancora: “Buon appetito, Chiara. Anzi, no. Buon appetito a chi mangerà il ben di Dio di tutti i tuoi selfie. Eroe nazionale!” .

Insomma, Chiara Ferragni snobba la carbonara come la pizza?

